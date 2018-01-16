Оксана Григорьева больна раком

Избитая Гибсоном россиянка тяжело больна

Бывшая возлюбленная американского актера Мела Гибсона Оксана Григорьева рассказала, что больна раком, сообщает Blast.

Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении издания, россиянка заявила, что в результате домашнего насилия со стороны Гибсона у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство, а также, как следствие стресса от судебных тяжб и банкротства, раковое заболевание мозга — аденома гипофиза.

Сейчас Григорьева, мать восьмого ребенка Гибсона, судится с компанией White, Zuckerman, Warsavsky, Luna & Hunt, ранее представлявшей ее интересы в деле опеки над ребенком. Фирма требует от россиянки оплатить счет за предоставленные услуги в размере 108 тысяч долларов.

Гибсон и Григорьева состояли в романтических отношениях в конце 2000-х годов. В 2009-м у них родилась дочь. В апреле 2010-го пара рассталась, а в июне Григорьева заявила в полицию о физическом насилии со стороны Гибсона. В 2010-м актер был приговорен судом к трем годам условно и штрафу в 400 долларов.