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Бузова готовится к рождению дочки
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Ольга Бузова готовится к рождению дочки 

7 Дней 1 час назад
Фото: Instagram

У Ольги Бузовой проснулся материнский инстинкт. Телеведущая сообщила своей многомиллионной армии поклонников, что мечтает о рождении дочки. К этому решению она пришла после того, как провела порядка девяти часов в компании Анны Хилькевич и очаровательной малышки Арианны.

Встреча ведущей «телестройки» и актрисы состоялась на высоте десятка тысяч метров над землей — во время авиаперелета в Таиланд. Так получилось, что обе девушки купили билеты бизнес-класса одного и того же рейса.. Чтобы скоротать время в полете, Ольга помогала Хилькевич развлекать двухлетнюю дочку.

Совместным времяпрепровождением остались довольны все: Арианна, Бузова, мечтающая теперь о рождении дочки, а также сама Анна.

«Арианна в эту поездку просто герой! Поспав за ночь всего часиков 5, выдержав всю дорогу и остальные нюансы путешествия, продолжает веселиться и веселить нас. Мой маленький оптимист!» — похвалила дочку актриса.

Кстати, Ольга рассказала о том, что поездка в Таиланд стала первым полноценным отпуском за последние пару лет. Все остальные поездки за границу были так или иначе связаны с работой: выступлениями, съемками и т.д. На этот раз Бузова наслаждается уединением и отсутствием утомительного рабочего графика.

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