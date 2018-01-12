Насильник Шурыгиной объявился у Малахова

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной объявился у Малахова

Сергей Семенов, отсидевший год в тюрьме за изнасилование Дианы Шурыгиной и вышедший на свободу досрочно, стал героем программы «Прямой эфир» на «России 1». Фотографии со съемок он разместил в Instagram.

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На фото семья Семеновых запечатлена вместе с ведущим передачи Андреем Малаховым. На другом снимке бывший заключенный обнимается с лидером движения «Гражданское право» Павлом Пятницкий, который нападал на Шурыгину во время предыдущих эфиров и активно защищал молодого человека, настаивая, что произошедшее нельзя называть изнасилованием.

Публикация от Сергей Семёнов (@freesemenov) Янв 12, 2018 at 4:45 PST

Семенов вышел из тюрьмы 10 января после года заключения. Суд признал, что он изнасиловал несовершеннолетнюю Шурыгину на вечеринке по случаю дня рождения ее подруги. Процесс проходил под пристальным вниманием прессы и пользователей сети после того, как девушка рассказала свою историю на телевидении. Первый канал снял о ней несколько выпусков, каждый из которых приносил высокие рейтинги.

Шурыгина считает наказание для Семенова слишком мягким. «Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал» — возмутилась она.

Первоначально суд приговорил Семенова к восьми годам колонии строгого режима, затем срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. После года заключения молодого человека освободили по статье 80 УК РФ «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания».