Чем закончился новогодний скандал с Пугачевой

Автор скандального хита Пугачевой и Игорь Саруханов заключили сделку

Теперь у музыки к песни "Я летела" два автора

В новогоднюю ночь на Первом канале состоялась премьера песни Аллы Пугачевой "Я летала".

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Тут же разгорелся скандал: композитор Игорь Саруханов в социальных сетях написал: "Я не хотел комментировать происходящее в СМИ, относительно сходства новой песни А. Б. Пугачевой с моей песней "Придуманная любовь", на стихи А. Вулыха, но не дающие мне покоя, СМИ уже второй день забрасывают меня и моего соавтора вопросами и просьбами прокомментировать этот факт. У меня нет претензий к Алле Пугачевой, но к композитору есть. Считаю не допустимым факт плагиата, если он имеет место. В данном случае факт на лицо, и этим должны заниматься специалисты РАО, которые призваны выявлять, восстанавливать права авторов и защищать их! Одна и та же мелодия, в двух разных песнях, публично звучать не может!"

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Саруханов и автор новой песни "Я летала" Олег Влади встретились и заключили соглашение о чем сообщили в социальных сетях. Дооворились, что авторство у музыки теперь двойное.

Саруханов и Влади. /социальные сети.

Олег Влади пишет: "Кто бы что ни говорил, но святая к музыке любовь всё расставляет на свои места! Вопреки всем публикациям, интригам и провокациям! Спасибо Игорь Саруханов за безграничную мудрость и талант! Музыка Игорь Саруханов и Олег Влади, слова Олег Влади".

Новый соавтор Саруханов тоже в долгу не остался: "Я искренне рад тому, что в моей стране народилось племя талантливых и ответственных музыкантов! Ошибку могут допустить все, но когда человек признает её и первым делает шаг на встречу, невозможно на благородство не ответить благородством. Спасибо воле случая за то, что у меня появился молодой и уже известный соавтор, а у нас вместе родилась отличная песня «Я ЛЕТАЛА», возможно это только начало! Поет Алла Пугачева. "