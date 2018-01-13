Ещё
Державин перед смертью записал видео с прощанием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Державин перед смертью записал видео с прощанием 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру

В программе "Сегодня вечером" на Первом канале показали последнее интервью Михаила Державина. Актер в коротком видеоролике попрощался со зрителями.

В студии гости Юлии Меньшовой и Максима Галкина вспоминали телешоу советских времен. Не обошлось без знаменитого "Кабачка "13 стульев".

Державин в "Кабачке" играл роль пана ведущего. Каждый выпуск телешоу начинался с его выхода и заканчивался его прощальными словами. Специально для программы Первого канала несколько недель назад Михаила Державина попросили рассказать о своей работе в "Кабачке".

"Когда записывали этот ролик с Державиным, никто не знал, что это будет последнее его телеинтервью", — отметил Максим Галкин.

Судя по кадрам из программы "Сегодня вечером" актер чувствовал себя не очень хорошо. Он выглядел сильно постаревшим и изможденным. При этом в своем коротком видеообращении Державин много улыбался.

"Я вел в течение 14 лет программу, которую обожали в советском союзе, потому до этой программы такой программы не было даже в Советском союзе. В день снимали по две передачи. Утром, потом мчались в театр, где зрители нас называли как называли нас именами сегодняшнего эфира "Кабачок 13 стульев". Мне кричали — пан Ведущий", — рассказал он.

В заключении Державин произнес слова, которыми завершал каждый выпуск "Кабачка". По случайному стечению обстоятельств, эта речь стала последним прощанием актера со зрителями. "Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Настало время попрощаться с вами и сказать вам: "Всего вам доброго", — сказал Михаил Державин.

Напомним, народный артист скончался 10 января в возрасте 81 года. В последнее время у Михаила Державина обострились проблемы с сердцем. Похоронят актера 15 января на Новодевичьем кладбище в Москве.

Дни.ру: последние новости
Дочь Джигарханяна покончила с собой Забытая звезда "Морозко" умерла страшной смертью Любовные утехи Державина шокировали соседей
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делон уходит из «проклятой жизни» без сожаления
Опубликовано противоречивое обещание Порошенко по РФ
Скандал в рязанской больнице получил продолжение
Эротический роман Макрона взбудоражил Европу
Украинский генерал испугался возвращения техники из Крыма
Видео
00:00
В Турции самолет свалился в яму
Происшествия
02:07
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Происшествия
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
00:25
Спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым
Происшествия
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
01:29
Участница конкурса красоты загорелась на сцене
Происшествия
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение