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Стивена Сигала обвинили в изнасиловании
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Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 

Газета.Ru 5 часов назад

Актриса Регина Симонс обвинила звезду боевиков Стивена Сигала в изнасиловании, сообщает People.

Симонс снималась в массовке фильма "В смертельной опасности" (1994), где главную роль играл Сигал.

По словам актрисы, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Как утверждает Симонс, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но девушка якобы оказалась единственной гостьей, и никакого празднования не было.

>> Звезда Playboy описала сексуальные домогательства Стивена Сигала

Со своей стороны, модель Фавиола Дадис, заявившая, что артист домогался ее на прослушиваниях в 2002 году, рассказала, что и она, и Симонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре.

По словам пресс-секретаря департамента, они проводят расследование в отношении Сигала по событиям 2005 года.

Комментариев со стороны Сигала пока не поступало.

Ранее сообщалось, что актриса и бывшая модель Playboy Дженни Маккарти рассказала о домогательствах Сигала.

Также сообщалось, что актриса Порша де Росси, известная по сериалам "Замедленное развитие" и "Скандал", обвинила Сигала в непристойном поведении.

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