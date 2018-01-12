Илон Маск перепутал оргию с корпоративом

Маск перепутал секс-вечеринку с корпоративом

Представитель основателя Tesla и SpaceX Илона Маска подтвердил изданию Business Insider, что изобретатель действительно посетил «печально известное мероприятие» в доме инвестора из Силиконовой долины, которое СМИ прозвали «секс-вечеринкой».

Собеседник агентства подчеркнул, что Маск был на вечеринке недолго и, пока он находился там, никаких «безумных поступков» гости мероприятия не совершали. По словам собеседника издания, это была «корпоративная» костюмированная вечеринка, где Маск проводил время, рассказывая о технологиях и бизнесе, а около 01:00 он пошел домой.

«Не было никаких признаков того, что это мероприятие могло стать «секс-вечеринкой» после его ухода», — отметил представитель Маска.

Ранее Vanity Fair опубликовало отрывок из книги Эмили Чанг «Бротопия». В тексте утверждалось, что гости «секс-вечеринки» в Силиконовой долине употребляли наркотики и «открыто совершали интимные действия», например, лежали на полу и «гладили» друг друга.

Ранее во время интервью журналу Rolling Stone Маск признался журналисту Нилу Штрауссу, что плохо себя чувствует из-за расставания со своей подругой, актрисой Эмбер Хёрд. Маск отметил, что был «по-настоящему влюблен», поэтому ему теперь «очень больно». Предприниматель отметил, что ему трудно знакомится с новыми людьми, поэтому он не уверен, стоит ли ему вообще с кем-нибудь встречаться в будущем.