Ещё
Илон Маск перепутал оргию с корпоративом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маск перепутал секс-вечеринку с корпоративом 

Рамблер 10 часов назад

Представитель основателя Tesla и SpaceX Илона Маска подтвердил изданию Business Insider, что изобретатель действительно посетил «печально известное мероприятие» в доме инвестора из Силиконовой долины, которое СМИ прозвали «секс-вечеринкой».

Собеседник агентства подчеркнул, что Маск был на вечеринке недолго и, пока он находился там, никаких «безумных поступков» гости мероприятия не совершали. По словам собеседника издания, это была «корпоративная» костюмированная вечеринка, где Маск проводил время, рассказывая о технологиях и бизнесе, а около 01:00 он пошел домой.

«Не было никаких признаков того, что это мероприятие могло стать «секс-вечеринкой» после его ухода», — отметил представитель Маска.

Ранее Vanity Fair опубликовало отрывок из книги Эмили Чанг «Бротопия». В тексте утверждалось, что гости «секс-вечеринки» в Силиконовой долине употребляли наркотики и «открыто совершали интимные действия», например, лежали на полу и «гладили» друг друга.

Ранее во время интервью журналу Rolling Stone Маск признался журналисту Нилу Штрауссу, что плохо себя чувствует из-за расставания со своей подругой, актрисой Эмбер Хёрд. Маск отметил, что был «по-настоящему влюблен», поэтому ему теперь «очень больно». Предприниматель отметил, что ему трудно знакомится с новыми людьми, поэтому он не уверен, стоит ли ему вообще с кем-нибудь встречаться в будущем.

 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ставки сделаны: кавказские и киргизские кланы делят Москву
В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли
Тест: сколько в вас из СССР?
«Терабайт смерти» может парализовать военное командование США
Ликвидирован оператор Керченской паромной переправы
Видео
02:43
В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли
Политика
03:59
Жириновский устроил дебош в прямом эфире
Политика
03:42
Запах несвежих носков вернулся в Москву
Происшествия
00:58
В Москве заработают катки и тюбинговые горки
Новости Москвы
00:49
Москва получила международную премию за транспорт
Новости Москвы
01:33
США придумали новый способ «напугать» Россию
Оружие Армия
02:27
История с дракой на заправке получила новый поворот
Прибалтика В мире
04:31
Цымбалюк-Романовская рассказала о ночи с Джигарханяном
Шоу-бизнес
44:07
Иван Охлобыстин рассказал, как ударил Олега Янковского
Шоу-бизнес
00:40
Беременная жена Тарасова скрыла фамилию в больнице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение