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Кому достанутся 32 миллиона Державина
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Кому достанутся 32 миллиона Державина 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: ТАСС

Арбатская квартира и загородный дом — лакомые куски наследства актера. Но претендентов на них не так много.

Вся жизнь Михаила Державина связана с арбатскими двориками Москвы. Артист родился в Большом Николопесковском переулке, в доме артистов театра Вахтангова, который был построен в 1937 году. Он является одним строением с театральным институтом им. Б. Щукина. У них даже общий садик, в котором Михаил посадил японскую сакуру. В 2009 году этот двор-садик был признан лучшим в столице.

"Рядом со школой были театральное училище имени Щукина и мой дом. Мне ничего не оставалось, кроме как перейти в соседний подъезд и выучиться на артиста", — рассказывал сам актер.

В квартиру Державиных часто наведывались в гости знаменитые вахтанговцы: Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Анатолий Горюнов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов.

В молодые Державин не покупал себе недвижимость, а переезжал жить к женам. И только после женитьбы на Роксане Бабаян они приобрели квартиру в Марьиной роще. Но через пару лет совместной жизни артист узнал, что появилась возможность купить "двушку" в любимом доме и даже в родном подъезде. В итоге поселился на четвертом этаже, а на втором, в квартире, где он родился, живет его сестра Татьяна и племянник Михаил.

В агентстве недвижимости, которое занимается продажей квартир в этом элитном доме, сообщили Dni.Ru, что ориентировочная стоимость 35-метровой квартиры Державина — 22 миллионов рублей.

Была у артиста и загородная недвижимость — участок в селе Мелихово в Чеховском районе Подмосковья, купленный четверть века назад. Ориентировочная стоимость дачи Державина — 10 миллионов рублей.

Поначалу тут стоял лишь маленький щитовой домик. Супруги достраивали его постепенно, как "кашу из топора". По словам вдовы актера певицы Роксаны Бабаян, самым любимым местом была 90-метровая гостиная в загородном доме.

"Ее пристраивали отдельно. "Я мечтала о большой комнате, где можно собрать всю семью и друзей. В ней стоит раздвижной стол, за которым мы празднуем юбилеи, Новый год. Здесь наши архивы, премии, фотографии, пластинки", — рассказывала Бабаян.

В 2016 году программ "Идеальный ремонт" построила для этой семьи роскошный зимний сад. Крышу террасы покрыли еврошифером, а на пол положили террасную доску отечественного производства.

Детей от Роксаны Бабаян у Державина не было. Но зато у него есть дочь Мария Буденная от второго брака — актер состоял в родстве со знаменитым советским маршалом и командиром Первой конной армии Семеном Буденным. Дочери и вдове теперь предстоит поделить 32-миллионное наследство артиста.

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