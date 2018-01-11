«Гламурное быдло»: Аршавиной досталось от Невзорова

История со скандальным поведением супруга футболиста Андрей Аршавина продолжает оставаться в заголовках новостей. На этот раз свое отношение к ситуациям, подобным тем, в которой оказалась Алиса Аршавина, высказал известный теле— и радиоведущий Александр Невзоров.

«У девочек бортпроводниц в «Аэрофлоте» есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами.

Это означает «гламурное быдло».

Вот бортпроводницы боятся этих расфуфыренных девок, как правило, чьих-нибудь жен, потому что, когда они такую видят, они понимают, что сейчас в любом случае будут проблемы, потому что ведут себя эти девки, как правило, чудовищно», — отметил Александр Невзоров в интервью радио «Эхо Москвы».

Сам инцидент произошел 6 января.

С рейса SU1946 Москва — Алма-Ата сняли супругу футболиста Андрея Аршавина Алису с детьми и сопровождающей их няней. В «Аэрофлоте» говорят, что это было сделано в связи с их деструктивным поведением и неподчинением требованиям экипажа.

Аршавина попыталась пересадить свою няню в бизнес-класс, несмотря на то, что билет у нее был в эконом. Один из детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Кроме того, за 200 м до взлетно-посадочной полосы супруга футболиста отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности.

«В рапорте отмечается, что пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также «Аэрофлот» располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки», — заявили в авиакомпании.

В ФСБ, разумеется, заявили, что жена футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в этом ведомстве.

Невзоров искренне посочуствовал работникам авиакомпании.

«Многие говорят, что возможно, все-таки это спровоцировали бортпроводницы. Ничего они не провоцируют, — подчеркнул он. — поскольку я все время летаю и хорошо знаю девчонок бортпроводниц, я с великой уверенностью могу сказать, что они никогда никакой «железности» не демонстрируют. Они никогда не идут ни на какое обострение. Они всегда до самого последнего ищут компромисс».

Не понравилось поведение Аршавиной даже ее подписчикам в соцсетях.

На ее страницах стали появляться возмущенные комментарии. Многие обвинили ее в неадекватности и потребовали у нее извиниться перед сотрудниками авиакомпании, и даже пройти лечение.

Впрочем, не улегся еще этот скандал, как супруга футболиста оказалась в центре нового.

Так, казахстанская модель Ольга Семенова обвинила Алису Аршавину в том, что она угрожала причинить вред здоровью модели. В частности, Аршавина пообещала Семеновой «отрезать пальцы». Жена футболиста также представилась сотрудницей ФСБ и обещала подбросить девушке наркотики.

В интервью RT в четверг Аршавина опровергла угрозы в адрес Семеновой.