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Семья Шурыгиной отреагировала на УДО Семёнова
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Затравленная мать Шурыгиной: Мы только дышать спокойно начали 

Дни.ру 4 часа назад

Мать Дианы Шурыгиной Наталья высказалась по поводу освобождения ее насильника Сергея Семенова. По ее словам, скоро могут начаться новые проблемы.

Семья Шурыгиных не могла пропустить новость о том, что Семенов вышел на свободу. Судя по реакции матери Дианы, можно предположить, что они пребывают в шоке от происходящего.

"Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся", — жалуется журналистам она.

Семенову она пожелала порадоваться той славе, которая сейчас на него свалилась.

"Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать", — добавила Наталья.

Мама Дианы напомнила, что прошлый год был для них настоящим адом — семья многое потеряла.

"Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям", — цитирует ее сайт газеты "Комсомольская правда".

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