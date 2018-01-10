Бузова отметила свадьбу Тарасова с «Идиотом»

Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на свадьбу своего бывшего мужа футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко, перечитав в день бракосочетания книгу Достоевского «Идиот» про «несчастного купца Парфена и содержанку Настасью».

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на свадьбу своего бывшего мужа футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко.

Тарасов сыграл свадьбу во вторник, 9 октября, и в тот же день Бузова опубликовала в инстаграме свою фотографию с книгой Федора Достоевского «Идиот».

«Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича «Идиот» о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?» — написала певица.

Бузова явно намекнула на своего бывшего супруга, с которым развелась в конце 2016 года. С тех пор певица неоднократно пыталась задеть Тарасова в своих публикациях в соцсетях, на что сам футболист отвечал фотографиями счастливых мгновений со своей новой избранницей.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 9, 2018 at 1:30 PST

Так, в начале ноября прошлого года певица посмеялась над своим бывшим супругом, исполнив свою песню «Хит-парад» с повторяющимися словами «Ты не попал» почти сразу после того, как игрока не оказалось в заявке сборной России на контрольные матчи с Испанией и Аргентиной.

Позднее Бузова записала новую песню под названием «Wi-Fi», в которой явно намекнула на Тарасова и причину их расставания в декабре 2016 года. Поп-звезда прямо не называла имени спортсмена в тексте песни, но опубликовала в своем инстаграме подробное объяснение смысла слов.

«Песня о том, что некоторые мужчины сегодня ведут себя именно как Wi-Fi, распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд.

Я не из таких. У меня очень сложный пароль и взломать его можно только преданностью, любовью, усердием и упорством. Не будьте Wi-Fi, не раздавайте себя всем, храните самое ценное только для себя и своих близких. Девочки, мои принцессы, помните, мы с вами достойны только принцев. И я вас уверяю, они есть, и мы обязательно встретим их на дороге нашего женского счастья. Не стоит размениваться на мужчин Wi-Fi», — написала певица в инстаграме.

Однако у Бузовой не все так плохо в личной жизни, как могло бы показаться. В середине декабря у поп-звезды появился поклонник, который в качестве признания в своих чувствах подарил Бузовой 33 букета по сто красных роз.

«Теперь я понимаю, почему мои помощники весь день были такими загадочными, и отправляли меня скорее домой. Я такой красоты не видела давно. Сейчас приду в себя от такого количества букетов, и буду пытать вас, кто это сделал», — написала Бузова в своем аккаунте и опубликовала видео квартиры, утопающей в цветах.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 18, 2017 at 2:25 PST

Помощники Бузовой позже рассказали, кто подарил певице такое огромное количество роз.

«В наш офис поступил звонок от человека, представившегося помощником некоего предпринимателя по имени Михаил. Сообщил, что ему надо передать цветы для Ольги. Мы многое видели, но целый грузовик цветов — ещё никогда! В квартиру Ольги занесли 33 букета, каждый по 100 роз. Конечно, мы держали это в тайне от Оли, пока она не вернулась домой», — цитирует пиар-агента Бузовой «Стархит».

Михаилу 35 лет, и женат он не был. Он пригласил Бузову на свидание, и она дала свое согласие.

«Оля согласилась, но делать выводы пока рано. Сначала нужно пообщаться, узнать человека получше. Хватит уже переживать из-за прошлого. Она достойна большего», — отметил агент, беспокоясь, что у Бузовой после расставания с Тарасовым не складывается личная жизнь.

В день свадьбы Тарасова к певице также пришла поддержка с неожиданной стороны. Игроки сборной Запада Женской хоккейной лиги станцевали под песню Ольги Бузовой «Мало половин» в раздевалке перед Матчем звезд. Видео опубликовано в инстаграме хоккеистки Анны Шохиной.

Публикация от #⃣9⃣7⃣ (@shokhina97) Янв 9, 2018 at 10:25 PST

Напомним, что Костенко стала уже третьей женой Тарасова. О знаменательном событии Тарасов сообщил в своем инстаграме, выложив фотографию с празднования. На торжестве среди прочих гостей присутствовали Алексей и Антон Миранчуки, партнеры Дмитрия по «Локо» и российской сборной.

Едва расставшись с Бузовой, 30-летний Тарасов вступил в новые отношения — избранницей игрока стала участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» Костенко.

Всего спустя пару месяцев после развода Тарасов перевез Анастасию в свой особняк, изначально строившийся для их с Бузовой семьи, а уже в конце декабря сделал девушке предложение руки и сердца, от которого та не смогла отказаться.