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Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
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Бывшая жена Державина раскрыла обстоятельства смерти актера 

Рамблер 5 часов назад

Экс-супруга актера театра сатиры Михаила Державина Нина Буденная рассказала, что перед смертью артист находился без сознания. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По ее словам, актер скончался около 08:00 10 января в госпитале подмосковного города Одинцово. В последние два дня он не приходил в себя.

>> Фото: Умер Михаил Державин

Ранее в столичном театре сатиры сообщили, что Державин скончался после «продолжительной тяжелой болезни». Дата похорон актера пока неизвестна.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье ведущего актера Московского театра имени Вахтангова Михаила Державина. С 1968 года артист служил в столичном Театре сатиры, сыграл там около 40 ролей. Нина Будённая, дочь маршала Семена Буденного, была второй женой Державина, в этом браке у актера родилась дочь.

Михаил Державин получил почетное звание народного артиста России и несколько орденов, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Актер сыграл в десятках фильмов, самые известные из которых — «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые клячи». Вел популярную телепередачу «Кабачок „13 стульев“.

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