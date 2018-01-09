Бузову уличили в попытке выйти из запоя

После фото под капельницей Бузовой рассказали о выходе из запоя

Фотография Ольги Бузовой под капельницей всполошила россиян. Многие были уверены, что певица и телеведущая слишком хорошо отметила Новый год и таким образом пытается выйти из запоя.

Телеведущая же говорит, что просто сильно устала из-за напряженного графика выступлений. Не смотря на это, газета "Московский комсомолец" спросила у руководителя Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, как нужно выходить из запоя без вреда для организма. Нарколог подчеркнул, что если вы выпили в новогоднюю ночь пару бокалов шампанского, то беспокоится вам не о чем. Однако, если вся праздничная неделя для вас как в тумане, тогда следует уделить особое внимание поддержке организма.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 2, 2018 at 12:45 PST

"Сильное опьянение, как, впрочем, и любой другой вид интоксикации или, говоря проще, отравления (в данном случае — отравления организма алкоголем), "лечат" в домашних условиях три фактора: отдых, обильное питье и ограничение в пище. Не надо перегружать организм едой! Чтобы из него ушли токсины лучше всего какое-то время вообще не есть или в самом крайнем случае максимально ограничить еду. Главное здесь — решить две задачи. Во-первых, справиться с обезвоживанием организма — отсюда необходимость обильного питься. Во-вторых, восполнить в организме соли — отсюда хорошо всем известные рекомендации пить рассол, богатый минералами, и кисломолочные продукты", — предупреждает россиян нарколог.

Он подчеркивает, что убеждение, будто качественный алкоголь исключает риск отравления — всего лишь миф. По словам Зыкова, дело тут вовсе не в качестве, а в количестве выпитого.

"И люди, употребившие алкоголь чрезмерно, совершенно одинаково отравятся, что коньяком многолетней выдержки, что наипростейшей водкой", — подчеркивает специалист.

По его словам, наихудший возможный выход — это так называемый "опохмел". Как утверждает Зыков, это прямой путь к алкоголизму. Если человек чувствует тягу к спиртному наутро после пьянки, то ему стоит обратиться к специалистам, считает нарколог.