Насильник Шурыгиной освободился за деньги Малахова

Журналисты выяснили, почему изнасиловавший Диану Шурыгину Сергей Семенов покидает тюрьму раньше срока. Как оказалось, свой гонорар за участие в шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" Семенов отдал в детский дом, откуда пришли благодарственные письма, позволившие ему покинуть тюрьму по УДО.

Сестра Сергея Екатерина Семенова рассказала о том, почему ее родственник скоро покинет тюрьму, куда попал после изнасилования скандально известной Дианы Шурыгиной. Как оказалось, не обошлось без телеведущего Андрея Малахова и гонорара, который выплатили Семенову на его шоу.

"Когда он снимался у Андрея, он же отказался от гонорара. И попросил Андрея, чтобы в детский дом отправили. И потом они прислали благодарственные письма и все это было в деле", — цитирует Екатерину Семенову телеканал "360".

Немаловажным аспектом оказалось то, что в тюрьме Сергей не совершал никаких нарушений.

"И тюрьма его поддержала, что у него хорошее поведение", — сообщила сестра Семенова.

Однако Екатерина не уточнила, когда именно Сергея выпустят на свободу. Вместо этого она предложила всем неравнодушным следить за своей группой через популярную социальную сеть Instagram.

Отметим, что изначально срок отсидки парня составил восемь лет, однако затем он был сокращен до трех лет и трех месяцев, а накануне, 9 января, и вовсе выяснилось, что он выходит из тюрьмы по УДО. Журналисты обратились к адвокату Оксане Михалкиной за консультацией. Та отметила, что, помимо ненарушений режима исправительного учреждения и несовершений новых правонарушений, принципиально важно для суда запросить согласие на УДО у потерпевшей стороны — в данном случае у Дианы Шурыгиной.

"Такое согласие может быть дано как лично потерпевшей, так и письменно. Но если ею высказано возражение, то осужденный будет отбывать весь свой срок до конца: обойти это требование закона нельзя! Если же потерпевший не ответит ничего, то молчание расценивается судом как согласие на УДО", — рассказала Михалкина.

Адвокат выразила мнение, что выход на свободу Семенова абсолютно безопасно для Шурыгиной.

"Он сам ее будет обходить за сто километров после всей этой истории. Так что ее жизни, думается, ничего не угрожает — вот только пиар закончится. А то, что так сильно снизили срок Семенова — с восьми лет до трех с последующим УДО, как я думаю, означает одно: с самого начала в деле было все очень неоднозначно, а девочка явно преувеличила и вину парня и свои страдания! Скорее всего, все у них и в самом деле было по обоюдному согласию, а что ей нет 18 лет он не знал — думал, она старше. Так что парня жалко: он пострадал за свой необдуманный поступок, заплатив за него высочайшую цену!" — цитирует адвоката "Московский комсомолец".

Самое интересное, что с Михалкиной солидарен и певец Прохор Шаляпин. Артист приветствовал новость о том, что скоро парня выпустят по УДО.

"Конечно, парень немножечко оступился, но это не значит, что ему надо ломать жизнь. Конечно, надо освободить", — заявил Шаляпин.

Прохора поддержал и бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев. Он признался, что "дико счастлив и очень рад" выходу Семенова.

"То, что пацан вышел, — я просто в восторге", — сообщил Рустам. "Я настолько хотел, чтобы этот парень вышел на свободу, и вот он выходит. Есть эта справедливость. Матрица следит за нами. Ведь изначально было восемь лет, потом три, а сейчас он выходит. Слава богу", — поблагодарил небеса Солнцев.

Модель Анна Калашникова также не осталась в стороне от известия. Изначально девушка не поддерживала Диану Шурыгину. А узнав о скором выходе Сергея Семенова из тюрьмы, обрадовалась.

"Честно говоря, безумно жалко этого парня. Очень молод. Как мы видим, у Дианы Шурыгиной все прекрасно, она стала звездой всех телеканалов, вышла замуж. Почему бы и парня не выпустить", — заключила Калашникова в беседе с телеканалом "360".