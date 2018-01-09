Модель подает в суд на жену Аршавина

Жена Аршавина пообещала отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели

Казахстанская модель Ольга Семенова, которая была заснята в объятиях Андрея Аршавина, получила угрозы от жены бывшего футболиста сборной России Алисы Казьминой. Об этом девушка рассказала RT.

«28 декабря в сети появилось видео. Не знаю, кто его опубликовал, но спустя несколько минут Казьмина написала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи. Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму», — заявила Семенова.

Она отметила, что нотариально заверила фотографии переписки с Казьминой и собирается подать на жену Аршавина в суд.

7 января Казьмину, ее двоих детей и няню сняли с самолета авиакомпании «Аэрофлот» за дебош. Женщина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в экономкласс. Кроме того, она открыто нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету.

По информации телеканала РЕН ТВ, стюардессе рейса, с которого сняли Казьмину, начали приходить СМС с угрозами. При этом в одном из сообщений фигурировала фраза: «Вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавину Алису Александровну».

Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака.