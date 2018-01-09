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Скончалась мать Михаила Круга
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Мама звезды шансона Михаила Круга скончалась в Твери 

Teleprogramma.pro 5 часов назад

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом Круга в поселке Мамулино было совершено нападение. В момент происшествия в доме вместе с артистом находилась его жена Ирина и трое сыновей. В результате стрельбы Круг получил два ножевых ранения. Медики одной из больниц, куда Михаила доставил друг, боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. Тело шансонье предали земле на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери.

Спустя 16 лет после смерти сына скончалась мама Михаила Круга Зоя Петровна. Печальная новость о смерти женщины была опубликована на сайте Фонда творческого наследия знаменитого шансонье.

«Сегодня утром не стало мамы Михаила Круга, Зои Петровны.. Ей был 81 год. Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Как стало известно журналистам, незадолго до смерти женщина перенесла инфаркт, она скончалась в одной из местных больниц. Добавим, что Зое Петровне Михаил Круг посвятил множество песен. Свою мать артист во многих интервью называл одной из самых любимых женщин в жизни.

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