Волочкову «сослали» в монастырь

Садальский сослал оскандалившуюся Волочкову в монастырь

Светский сплетник Станислав Садальский сделал необычное заявление. Он рассказал, что Анастасия Волочкова собралась в монастырь.

Актер сделал скандальную запись в своем блоге в "Живом журнале". "Обожаемая Настенька пишет в "Твиттере": — Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаемся надолго. Я уезжаю в монастырь! (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.)", — отметил он.

Судя по всему, подписчики Садальского оценили идею сослать Волочкову в монастырь. "Ждемс шпагат на фоне иконостаса", — пишет один из комментаторов. "Так и тянет сказать: "Ох уж эта Настя!" Раньше я знала, что она балерина. Теперь все эфиры заполнены ее стонами…", — добавил другой. "Неужели ее примут в монастырь?", — вопрошает третий.

Один из пользователей Сети посоветовал Волочковой выбрать католический монастырь. "Одеться в рубище и где-то с неделю биться головой у ворот. Уже на этом этапе, к его завершению, дурь выходит естественным путем. Дальше будет собеседование с настоятельницей и трехмесячный карантин в прохладной келье без гаджетов", — заключил он.

Напомним, что Волокова грозилась уйти в монастырь еще в 2013 году. Тогда она заявила, что отправится в мужскую обитель.

Как писали Dni.Ru, в качестве доказательства серьезности своего решения балерина опубликовала фотографию, на которой позирует в монашеском одеянии. Причем выражение лица Анастасии буквально шокировало многих фанатов артистки. Позже выяснилось, что это была шутка.