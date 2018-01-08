Ещё
Волочкову «сослали» в монастырь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский сослал оскандалившуюся Волочкову в монастырь 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Светский сплетник Станислав Садальский сделал необычное заявление. Он рассказал, что Анастасия Волочкова собралась в монастырь.

Актер сделал скандальную запись в своем блоге в "Живом журнале". "Обожаемая Настенька пишет в "Твиттере": — Ложь, предательство, измены. Не могу так жить. Дорогие поклонники, мы расстаемся надолго. Я уезжаю в монастырь! (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Прим. ред.)", — отметил он.

Судя по всему, подписчики Садальского оценили идею сослать Волочкову в монастырь. "Ждемс шпагат на фоне иконостаса", — пишет один из комментаторов. "Так и тянет сказать: "Ох уж эта Настя!" Раньше я знала, что она балерина. Теперь все эфиры заполнены ее стонами…", — добавил другой. "Неужели ее примут в монастырь?", — вопрошает третий.

Один из пользователей Сети посоветовал Волочковой выбрать католический монастырь. "Одеться в рубище и где-то с неделю биться головой у ворот. Уже на этом этапе, к его завершению, дурь выходит естественным путем. Дальше будет собеседование с настоятельницей и трехмесячный карантин в прохладной келье без гаджетов", — заключил он.

Напомним, что Волокова грозилась уйти в монастырь еще в 2013 году. Тогда она заявила, что отправится в мужскую обитель.

Как писали Dni.Ru, в качестве доказательства серьезности своего решения балерина опубликовала фотографию, на которой позирует в монашеском одеянии. Причем выражение лица Анастасии буквально шокировало многих фанатов артистки. Позже выяснилось, что это была шутка.

Дни.ру: последние новости
Названа причина развода Самбурской с молодым актером Цымбалюк-Романовская оседлала молодого жеребца Пышногрудая Кошкина снялась голой
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Как изменилась страна за 17 лет президентства Путина
Для курильщиков ввели новые ограничения
Названа причина развода Самбурской с молодым актером
Опубликовано фото атаковавшего Хмеймим дрона
Видео
01:01
В Японии изгоняют злых духов
00:48
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Происшествия
00:30
Собаки спасли потерявшихся детей
00:20
В Тюмени загорелся жилой дом
Пожары Происшествия
00:40
Житель Карелии в одних трусах полез спасать собаку
Происшествия
12:34
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
США В мире
00:34
Появилось видео горящего у берегов Китая танкера
Происшествия Азия
03:13
Видео взрыва в Идлибе с гибелью 30 человек попало в сеть
Ближний Восток В мире
01:35
Упавшая с высоты гимнастка в Гомеле находится в больнице
Происшествия
01:00
Житель Массачусетса снял «замерзший» океан
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение