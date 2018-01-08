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Раскрыта личность ухажера Бузовой
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Три тысячи роз и свидание в фешенебельном ресторане: у Ольги Бузовой появился новый ухажер 

Passion.ru 28 минут назад
Фото: Instagram

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Не так давно Ольга Бузова показала в своем Instagram роскошный подарок от неизвестного мужчины — 30 больших букетов красных роз. А на днях выяснилось, кто же устроил певице и телеведущей такой сюрприз.

«В наш офис поступил звонок от человека, представившегося помощником некоего предпринимателя по имени Михаил, — рассказал пиар-агент Бузовой в интервью журналу StarHit. — Сообщил, что ему надо передать цветы для Ольги. Мы многое видели, но целый грузовик цветов — еще никогда! В квартиру Ольги занесли 33 букета, каждый по 100 роз».

Журналистам издания удалось узнать, что Михаилу 35 лет и он является топ-менеджером одной из московских финансовых организаций. Друзья Ольги сообщают, что мужчина пригласил ее на свидание, и она согласилась. Романтическая встреча прошла удачно, но Бузова не торопится: «Делать выводы пока рано. Сначала нужно пообщаться, узнать человека получше. Хватит уже переживать из-за прошлого. Она достойна большего».

Фото: Instagram

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