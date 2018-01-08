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Невский хочет «дать в рожу» Вайнштейну
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Невский пожалел об упущенной возможности «дать в морду» Вайнштейну 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости

Российский актер и режиссер Александр Невский в интервью The Hollywood Reporter заявил, что в прошлом неоднократно встречался с американским продюсером Харви Вайнштейном, который в 2017 году стал главным действующим лицом громкого секс-скандала.

По словам Невского, если бы он знал, что продюсер домогался актрис, он бы "набил ему чертову рожу". "Жаль, что я не могу лично наказать его", — добавил актер.

Интервью состоялось накануне церемонии "Золотой глобус". Невский отметил, что придет на мероприятие в черном костюме в знак поддержки актрис, пострадавших от действий продюсера. Ранее издание писало, что многие артисты заявили о намерении изменить вечерний наряд в связи со скандалом.

Невского также спросили о том, как он относится к антироссийской риторике американских СМИ. Актер отметил, что в попытках выставить Москву в негативном свете нет ничего нового: во многих американских боевиках задача главного героя — ликвидировать "злых" русских.

"Россия и Америка — две величайшие страны, при всем уважении ко всем остальным. Нам нужно дружить", — заявил Невский, подчеркнув, что государства не должны скатиться к состоянию новой холодной войны.

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