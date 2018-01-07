Состояние Табакова снова ухудшилось

Состояние актера Олега Табакова, госпитализированного в ноябре, снова ухудшилось, сообщает РЕН ТВ.

Его снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, у актера понизилось давление. В целом его состояние оценивается как тяжелое.

В конце декабря СМИ писали, что состояние Табакова улучшилось. Сообщалось, что он в сознании, общается с близкими и даже пытается шутить. Из-за слабости актера врачи предпочли, ограничить его общение, чаще всего рядом с ним находилась жена — Марина Зудина.

82-летний Табаков был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова 27 ноября. СМИ сообщали, что у него диагностировали заражение крови.