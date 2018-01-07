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Волочкова рассказала о заслуженном отдыхе на Мальдивах
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Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног 

Дни.ру 9 часов назад
Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова продолжает радовать своих поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивских островах и доказывать недоброжелателям, что заслужила все это упорным трудом. В качестве веского аргумента балерина привела фотографию изуродованных постоянными тренировками ног.

Не успели поклонники Анастасии Волочковой отойти от очередного потрясения — балерина дала понять, что у нее появился богатый любовник, щедро осыпающий ее подарками — как танцовщица приготовила им новый сюрприз. Волочкова решила доказать, что упорным трудом заслужила ту роскошную жизнь, которую демонстрирует на своих фотографиях в Instagram.

В доказательство своей позиции балерина продемонстрировала фотографию изуродованных тренировками ног. "Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже! Да потому что, мои дорогие, я ее заслужила! Каторжным трудом! А Вы? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — обратилась она к подписчикам.

Самую шокирующую фотографию — на которой видно, как из раны на ноге балерины течет кровь, Анастасия Волочкова решила продублировать отдельным сообщением. "Я пойду поплаваю.. ", — сообщила она. Шокированные зрелищем поклонники принялись жалеть балерину и пожелали ей хорошо отдохнуть.

Отметим, не все злопыхатели придерживаются мнения, что балерина попросту не заслужила роскошной жизни с дорогими автомобилями, шикарными букетами и отдыхом в теплых странах. Некоторые утверждают, что все это лишь видимость, которую она создает.

Дескать, дорогой люксовый автомобиль, якобы подаренный возлюбленным, Волочкова приобрела за свои деньги, причем еще давно. Букеты и билеты на отдых, уверены недоброжелатели, балерина тоже покупает сама.

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