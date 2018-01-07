Жена Аршавина устроила дебош на борту самолета

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса устроила дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Алма-Ату, сообщает телеканал 78.

Из-за инцидента в ночь на воскресенье рейс SU-1946 был задержан на один час и 43 минуты.

Женщина летела вместе с детьми и во время руления передвигалась по салону, отказавшись сесть и пристегнуться.

Обращенные к ней просьбы персонала она оставила без внимания. В результате экипаж принял решение снять пассажирку с рейса, самолет остановили и передали нарушительницу полицейским, выгрузив ее багаж.

Правоохранители не стали ее задерживать. В Казахстан семья футболиста улетит другим рейсом. Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступает сейчас за казахстанский клуб «Кайрат».

Аршавин и Казьмина поженились 1 сентября 2016 года в одном из загсов Санкт-Петербурга. 11 февраля 2017 года у них родилась дочь. От предыдущего брака с крупным предпринимателем Алексеем Казьминым у Алисы двое детей.