Джигарханян нашел замену экс-супруге

Джигарханян нашел замену ушлой Цымбалюк-Романовской

Продюсер Марк Рудинштейн готов возглавить театр Армена Джигарханяна после увольнения Виталины Цымбалюк-Романовской с должности генерального директора. Он подчеркнул, что согласился на такой шаг из уважения к артисту.

Долгое время должность генерального директора театра Армена Джигарханяна занимала его молодая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. После скандального развода и громких финансовых разбирательств она покинула этот пост. На смену ей пришла Елена Гильванова, однако в ней артист видит человека из команды бывшей супруги.

Наконец Джигарханяну удалось найти достойную замену бывшей супруге. Возглавить театр готов успешный продюсер и основатель сочинского фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. "Из уважения, из чувства дружбы к Армену Борисовичу я предложил свою кандидатуру", — цитирует его сайт "Комсомольская правда".

По его словам, Армен Джигарханян этому предложению обрадовался и согласился на такой шаг. "Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает. Раньше мы много общались. Но когда в его жизни появилась Виталина, перестали общаться совсем", — заметил продюсер.

При этом отстранять артиста от руководства художественной деятельностью театра Марк Рудинштейн не собирается. "Худруком останется Джигарханян. Я помогу выбраться из финансовой ямы, в которой оказался театр", — подчеркнул он. "Ничего ломать я не буду. Буду заниматься только финансовыми делами", — добавил продюсер.

Напомним, в октябре 2017 года в семье Армена Джигарханяна вспыхнул скандал, за развитием которого вся страна смотрит до сих пор. Артист развелся со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, после чего выяснилось, что она успела оформить на себя семейное имущество и снять деньги с его счетов. Регулярно появляются новые, все более ужасающие общественность подробности.