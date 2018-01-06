Бузову уличили в краже «самого умного поста»"

Проникновенный пост в инстаграме певицы и ведущей Ольги Бузовой, который очень понравился ее фоловерам своей глубиной, как позже обнаружили пользователи Сети был позаимствован с чужой страницы.

«Знаете, что мы делаем чаще всего? Врём! Врём, что толпа, скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врём, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили. Мы, любя, врём, что в любовь не верим, и отрицаем её наличие, а сами тем временем по её вине сходим с ума», — написала она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 4, 2018 at 10:30 PST

Как сообщает Life, в частности, на оригинал поста указал совладелец компании «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» Филипп Гросс. Впрочем, указывая на авторство поста, пользователи разошлись во мнениях. Некоторые считают, что запись принадлежит азербайджанской группе Shaman и была опубликована на странице в «Одноклассниках». По словам представителя группы, текст написал он.