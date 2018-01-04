Павел Воля кардинально сменил имидж 

Павел Воля знает, чем удивить поклонников. На этот раз резидент Comedy Club в свойственной ему манере решил заинтриговать подписчиков в Instagram. На своей странице шоумен разместил снимок, на котором запечатлен с обритой головой.
«С Новым что?» — подписал фото Павел, сопроводив его хэштегами #отмечалиувлекся, #женастриглаиувлеклась, #аченеткогдада и #утропослепраздников.
Поклонники оказались в недоумении. Версии относительно происхождения новой «прически» были самые разные: кто-то решил, что Павел находится в гриме, другие же посчитали, что все гораздо проще — автором лысины стал фоторедактор.
Пессимисты уверены, что Павел неизлечимо болен и даже пожалели его. А кто-то вообще решил, что Воля проиграл в споре.