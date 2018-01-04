Павел Воля кардинально сменил имидж

Павел Воля знает, чем удивить поклонников. На этот раз резидент Comedy Club в свойственной ему манере решил заинтриговать подписчиков в Instagram. На своей странице шоумен разместил снимок, на котором запечатлен с обритой головой.

«С Новым что?» — подписал фото Павел, сопроводив его хэштегами #отмечалиувлекся, #женастриглаиувлеклась, #аченеткогдада и #утропослепраздников.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) Янв 4, 2018 at 4:58 PST

Поклонники оказались в недоумении. Версии относительно происхождения новой «прически» были самые разные: кто-то решил, что Павел находится в гриме, другие же посчитали, что все гораздо проще — автором лысины стал фоторедактор.

Пессимисты уверены, что Павел неизлечимо болен и даже пожалели его. А кто-то вообще решил, что Воля проиграл в споре.