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Павел Воля кардинально сменил имидж
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Павел Воля кардинально сменил имидж 

Журнал ОК! 7 часов назад
Фото: Instagram

Павел Воля знает, чем удивить поклонников. На этот раз резидент Comedy Club в свойственной ему манере решил заинтриговать подписчиков в Instagram. На своей странице шоумен разместил снимок, на котором запечатлен с обритой головой.

«С Новым что?» — подписал фото Павел, сопроводив его хэштегами #отмечалиувлекся, #женастриглаиувлеклась, #аченеткогдада и #утропослепраздников.

Поклонники оказались в недоумении. Версии относительно происхождения новой «прически» были самые разные: кто-то решил, что Павел находится в гриме, другие же посчитали, что все гораздо проще — автором лысины стал фоторедактор.

Пессимисты уверены, что Павел неизлечимо болен и даже пожалели его. А кто-то вообще решил, что Воля проиграл в споре.

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