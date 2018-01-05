Бузова слегла с тяжелым заболеванием

Ведущая "Дома-2" и начинающая певица Ольга Бузова заболела. Симптомы у красавицы неутешительные.

Иммунитет звезды серьезно ослаб. Похоже, организм певицы, которая работает почти круглые сутки, все-таки дал сбой.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram. "Я не люблю жаловаться и никогда ничего не прошу, я привыкла быть сильной и самостоятельной, ведь так сложились обстоятельства (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — начала она тревожное сообщение.

Бузова отметила, что так плохо ей не было никогда. "Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит … ещё и на душе тяжело как-то", — уточнила исполнительница.

Певица поблагодарила тех, кто вызвался оказать ей помощь. "Готовы были сорваться за лекарствами в любую секунду, кто-то даже из аэропорта… пусть вас единицы (как в очередной раз я убедилась), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку", — добавила она.

Пользователи социальной сети считают, что Бузовой нужно беречь себя. "Оля ты живешь на износ так нельзя" — пишет один из комментаторов. "Оля нервы сдали твои. Эти новости о беременности и свадьбе… Плюс много работаешь!" — уверен другой.

Отметим, что Ольгу Бузову часто доводят до слез. Один из последних, кому это удалось сделать, был участник "Дома-2" Роман Гриценко. Как писали Dni.Ru, он фактически предал певицу.