Ещё
Бузова слегла с тяжелым заболеванием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова слегла с тяжелым заболеванием 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov

Ведущая "Дома-2" и начинающая певица Ольга Бузова заболела. Симптомы у красавицы неутешительные.

Иммунитет звезды серьезно ослаб. Похоже, организм певицы, которая работает почти круглые сутки, все-таки дал сбой.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram. "Я не люблю жаловаться и никогда ничего не прошу, я привыкла быть сильной и самостоятельной, ведь так сложились обстоятельства (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — начала она тревожное сообщение.

Бузова отметила, что так плохо ей не было никогда. "Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит … ещё и на душе тяжело как-то", — уточнила исполнительница.

Певица поблагодарила тех, кто вызвался оказать ей помощь. "Готовы были сорваться за лекарствами в любую секунду, кто-то даже из аэропорта… пусть вас единицы (как в очередной раз я убедилась), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку", — добавила она.

Пользователи социальной сети считают, что Бузовой нужно беречь себя. "Оля ты живешь на износ так нельзя" — пишет один из комментаторов. "Оля нервы сдали твои. Эти новости о беременности и свадьбе… Плюс много работаешь!" — уверен другой.

Отметим, что Ольгу Бузову часто доводят до слез. Один из последних, кому это удалось сделать, был участник "Дома-2" Роман Гриценко. Как писали Dni.Ru, он фактически предал певицу.

Дни.ру: последние новости
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову Первый муж Валерии заговорил о ее любовных похождениях Народ плюется от безвкусицы и пошлости огонька на "России"
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 РФ не смог приземлиться на базе в Сирии
Украина сделала неожиданное признание
Бастрыкин отреагировал на задержание пьяных следователей
Назван способ защитить самолеты РФ на авиабазе Хмеймим
Стали известны подробности гибели Калинина
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение