«Пугачеву, конечно, подставили»

Поэт Александр Вулых обвинил композитора Олега Влади, написавшего для Аллы Пугачевой песню «Я летала», в плагиате. По словам Вулыха, новый хит Примадонны похож на написанную им почти 15 лет назад песню «Придуманная любовь». При этом поэт заявил, что у него нет претензий к Пугачевой. В ответ на это Влади отверг все обвинения, заявив, что готов «на полиграфе» подтвердить отсутствие плагиата в шлягере.

Вокруг новой песни Аллы Пугачевой «Я летала» разгорелся скандал. В понедельник, 1 января, поэт Александр Вулых сообщил в своем аккаунте в фейсбуке, что песня представляет собой плагиат.

«Все бы ничего, красивая мелодия, но уж больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову», — написал Вулых.

Композиция «Я летала» показалась «как две капли воды похожей» на песню Вулыха-Саруханова «Придуманная любовь», которая была написана ими более 15 лет назад, заявил Вулых.

Вскоре после публикации поэт-песенник удалил свой пост. Как рассказал Вулых сайту kp.ru, он «разговаривал с Аллой Борисовной, и конфликт мы раздувать не хотим».

«Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композитора, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — заявил Вулых.

Автор музыки «Придуманной любви» композитор Игорь Саруханов заявил прессе, что у него «нет претензий к Алле Пугачевой», но есть вопросы к композитору «Я летала» Олегу Влади.

«Считаю недопустимым факт плагиата, если он имеет место. В данном случае факт налицо, и этим должны заниматься специалисты РАО (Российское авторское общество — прим. «Газеты.Ru»), которые призваны выявлять, восстанавливать права авторов и защищать их», — сказал Саруханов.

«Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения. Это как называется? Воровство?» — заявил Саруханов телеканалу РЕН ТВ.

Саруханов также добавил, что для него это ╗весьма неприятный подарок на Новый год» и он до сих пор находится «в трансе».

Композитор и поэт-песенник Олег Влади, сочинявший музыку не только для Аллы Пугачевой, но и для Григория Лепса, Ани Лорак и других поп-знаменитостей российской эстрады, отверг обвинения в плагиате. В разговоре с «МК» Влади заявил, что очередная атака на Примадонну носит спланированный характер.

«Могу сказать как на духу, что песню Игоря Саруханова «Придуманная любовь», о которой идет речь, я впервые услышал 1 января 2018 года, когда собственно вся эта история и началась. Дело не в разности поколений, не в том, что это не мой любимый исполнитель, а просто никогда раньше она мне не попадалась», — подчеркнул Влади.

Композитор также сообщил о своей готовности подтвердить свою невиновность «на любых полиграфах и детекторах [лжи]».

«Для меня это открытие было как гром среди ясного неба», — отметил Олег Влади.

Автор «Я летала» при этом допустил, что обе композиции могут быть несколько похожи по ритмике и ладу. Но в таком случае припев «Придуманной любви» Саруханова-Вулыха больше похож «на припев композиции Игоря Николаева „Малиновое вино“, заявил Влади.

Он также попросил авторов, предъявляющих „какие-то претензии“, оставить Аллу Пугачеву „в покое“.

»У нас любят смещать акценты на исполнителей, потому что они на виду, они лицо представляемой песни», — подчеркнул Олег Влади. Клип на песню «Я летала» был показан публике на «Новогоднем огоньке» на Первом канале.

Известный композитор Юрий Лоза прокомментировал этот скандал, заявив, что факт плагиата был.

«Тут не надо быть композитором, не надо быть специалистом в музыке, чтобы понять, что просто взяли этот куплет и вчистую спели. Содрано один в один, нотка в нотку. Если бы хоть какое-то изменение там было. Весь куплет, первые четыре строки — просто чужая музыка выдана за свою. Думаю, что у Саруханова есть полное право требовать компенсацию», — полагает Лоза.

Саксофонист Владимир Пресняков-старший поддержал композитора Саруханова — по его мнению, Алла Пугачева не виновата и необходимо спрашивать с композитора Олега Влади.

«Запев украл «композитор», а не исполнитель, все претензии к «композитору». Игорь все изложил правильно», — написал в своем аккаунте в фейсбуке Пресняков-старший.

Актер Михаил Горевой также поддержал Саруханова, назвав песню Пугачевой «явным плагиатом».

«Игорь, мой дружище, с праздником! Прослушал обе песни. Твою знаю давно и наизусть, а вот АБ, конечно, подставили, если она не знала. Если знала, то вообще ад. Явный же плагиат. Но ты прости им, хоть и ведают они, что творят», — написал Михаил Горевой в своем аккаунте Facebook.