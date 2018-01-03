Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Крисом Зилкой

Буквально час назад в Instagram Пэрис Хилтон появилось сообщение о действительно важном событии: светская львица получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, актера Криса Зилки, и, конечно же, ответила согласием.

В Instagram Пэрис не только сообщила о помолвке, но и выложила целую серию фотографий самого момента — как Крис делал ей предложение. Произошло это на свежем воздухе, на горнолыжном курорте, и Крис встал на колени прямо в снегу, будучи, как и сама Пэрис, в лыжном костюме.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Янв 2, 2018 at 7:45 PST

Впрочем, влюбленную Пэрис не смущает ничего: «любовь всей моей жизни, мой лучший друг, мой соулмейт, идеальный для меня во всех отношениях, преданный, верный, любящий, с добрым сердцем» — и это еще не все комплименты Хилтон в адрес ее возлюбленного, которыми девушка сопроводила фото с помолвки. Когда именно стоит ждать свадьбы, Пэрис, к сожалению, не сообщила — но уже понятно, что это будет событие масштабное и громкое.