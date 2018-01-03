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Пугачева набросилась на «неудачника» Фадеева
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Оскандалившаяся Пугачева набросилась на «неудачника» Фадеева 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/

Продюсер Максим Фадеев высказался по поводу новогоднего огонька на главных телевизионных каналах страны. Ответила ему Алла Пугачева.

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Словесная перепалка между звездами произошла в социальной сети Instagram. Фадеев в очередной раз решил пройтись по авторам новогодних передач.

"Телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли "огоньки" на новый уровень?" — спросил он своих подписчиков. Неожиданно ответ под снимком оставила Алла Пугачева.

Популярная исполнительница фактически набросилась на Фадеева. "Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на Бали? Не "мути", не говори, а иди и измени все, сделай круче", — резко заявила она. Пугачева отметила, что пока популярный продюсер только обещает что-то сделать.

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"Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается", — заключила она. Пока Фадеев оставил комментарий Пугачевой без ответа.

Напомним, недавно Алла Пугачева оказалась в центре громкого скандала. Как писали Dni.Ru, ее уличили в плагиате.

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