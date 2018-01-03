Оскандалившаяся Пугачева набросилась на «неудачника» Фадеева

Продюсер Максим Фадеев высказался по поводу новогоднего огонька на главных телевизионных каналах страны. Ответила ему Алла Пугачева.

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Словесная перепалка между звездами произошла в социальной сети Instagram. Фадеев в очередной раз решил пройтись по авторам новогодних передач.

"Телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли "огоньки" на новый уровень?" — спросил он своих подписчиков. Неожиданно ответ под снимком оставила Алла Пугачева.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 2, 2018 at 3:54 PST

Популярная исполнительница фактически набросилась на Фадеева. "Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на Бали? Не "мути", не говори, а иди и измени все, сделай круче", — резко заявила она. Пугачева отметила, что пока популярный продюсер только обещает что-то сделать.

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"Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается", — заключила она. Пока Фадеев оставил комментарий Пугачевой без ответа.

Напомним, недавно Алла Пугачева оказалась в центре громкого скандала. Как писали Dni.Ru, ее уличили в плагиате.