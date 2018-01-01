Ещё
Табакова отключили от аппаратов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Табакова отключили от аппаратов 

Дни.ру 22 часа назад
Фото: РИА Новости

Олегу Табакову, который длительное время находится в больнице, стало лучше. Медики отключили артиста от аппарата искусственной вентиляции легких.

В ухудшении здоровья Табакова обвинили врачей

Сейчас артист находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Его сознание остается ясным.

Как сообщает РЕН ТВ Табаков реагирует на осмотр и даже предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентируется в пространстве и времени. У Табакова установилась нормальная температура.

Сейчас Олег Павлович самостоятельно дышит через дыхательную трубку, установленную в трахее. Из-за этого актер пока не может разговаривать, он общается с родственниками и врачами письменно.

Ранее стало известно, что в ухудшении здоровья Олега Табакова обвинили работников элитной частной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, проигнорировали серьезное заболевание. В Первой градской больнице, куда был доставлен в критическом состоянии актер, сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди.

Между тем точной информации о том, что за болезнь поразила Олега Павловича, нет. Сообщалось, что у артиста возникло нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Некоторые газеты писали, что у артиста "синдром глубокого оглушения".

Дни.ру: последние новости
Саруханов в трансе от наглого плагиата Пугачевой Фонограмщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь Первый канал опозорил Пугачеву
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саруханов в шоке от наглого плагиата Пугачевой
Поклонская назвала главную цель в жизни
Любимое лакомство может исчезнуть
Семьи экипажа субмарины «Сан-Хуан» напишут Путину
По делу об убийстве Ноздровской допросили 50 человек
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение