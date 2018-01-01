Взбешенный Джигарханян готовится к мести

Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую

Армен Джигарханян не будет мириться с бывшей женой Витаминной Цымбалюк-Романовской. Об этом заявил адвокат актера Евгений Парфенов.

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Правозацитник опроверг информацию о том, что Цымбалюк-Романовская предложила бывшему мужу помириться. "Никакого примирения нет. Просто их адвокат вышла на меня, и у нас была встреча, мы общались. Но речь идет не о примирении", — отметил Парфенов.

При этом сам Джигарханян все еще очень негативно настроен по отношению к бывшей жене и мечтает только об одном — отомстить Виталине. "Армен Борисович настроен вообще категорично. Он даже был против моих встреч с той стороной. Но я считаю, встречаться надо в любом случае и как-то договариваться", — пояснил адвокат.

По словам Парфенова, он все же предложил пианистке несколько условий, которые помогли бы быстрее разрешить конфликт. "Если они на них готовы, то я пойду к Армену Борисовичу спрашивать его мнения. Не более. Ну, они думают над условиями", — цитирует сайт газеты "Комсомольская правда" правозащитника.

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При этом адвокат еще раз подчеркнул, что никакого мирового соглашения не предвидится. "Армен Борисович считает, что ее надо наказать", — заявил Парфенов.

Сам адвокат не согласен со своим клиентом. "Наказание — это одно. Но имущество-то надо возвращать. Мы должны имущество или его часть вернуть. Есть эмоции. Но меня интересуют правовые основания для возврата имущества", — резюмировал он.

Как писали Dni.Ru, следственный комитет подозревает Цымбалюк-Романовскую в распространении информации о бывшем муже без его ведома. В отношении женщины возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Похищение документов" — следователи считают, что она выкрала у Джигарханяна паспорт. Обвинение по данному делу пока не предъявлено, однако уже ведутся следственные мероприятия.

Кроме того, пианистка, по мнению юристов, "наказала" актера на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере.