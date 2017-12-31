Скончался актер Александр Шаврин

На 58-м году жизни скончался актер Театра Маяковского Александр Шаврин. Заслуженный артист России умер после продолжительной болезни.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким. О дате прощания с Александром Валерьевичем мы сообщим отдельно», — сообщается на сайте Театра Маяковского.

Актер работал в Театре Маяковского с 1982 по 2006 г. Играл в таких спектаклях, как «Маэстро», «Отцы и сыновья», «Август: графство Осейдж», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «На чемоданах».

Кинозрителям он известен участием в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Дети Арбата», «Адмиралъ». Он также много снимался в фильмах «Водитель для Веры», «Бедная Настя» и других.

Шаврин был женат на актрисе Анне Ардовой. Супруги развелись в начале 2017 года после 20 лет брака.