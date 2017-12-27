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Похороны Шаинского отложили
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Похороны Шаинского отложили 

Рамблер 4 часа назад

Владимир Шаинский будет похоронен только после 10 января. Об этом агентству ТАСС рассказала вдова композитора Светлана Шаинская.

Планируется, что композитор будет похоронен в калифорнийском Сан-Диего, где он жил последние годы.

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Вдова Шаинского сообщила, что окончательного решения о месте и времени похорон еще нет, так как многие службы сейчас на каникулах. Кроме того, Светлана Шаинская сказала, что готова рассмотреть предложения о захоронении композитора в России, если таковые поступят.

«Насколько я знаю, какое-то движение есть, переговоры ведутся, но, видимо, так как Новый год, на меня никто не выходил, со мной никто не связывался», — сказала она.

По словам Светланы, последние три года Владимир Шаинский тяжело болел и не сочинял. На вопрос, остались ли у композитора неизданные мелодии, вдова не смогла ответить.

Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря. Недавно он отметил свой 92-й день рождения.

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