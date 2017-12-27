Табаков никого не узнает

Олег Табаков находится в сознании, но почти никого не узнает. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее канал сообщил, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы, чтобы уменьшить нагрузку на организм, долгое время пытающийся справиться с болезнью.

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О госпитализации народного артиста стало известно 27 ноября. Сообщалось, что Табаков попал в реанимацию Первой градской больницы в Москве с воспалением легких. Позже врачи диагностировали у худрука МХТ имени Чехова сепсис. 29 ноября Олегу Павловичу установили трахеостому — искусственное дыхательное горло.