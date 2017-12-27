Галкина обвинили в коррупции и дискриминации

Галкина упрекнули в коррупции и дискриминации на детском шоу «Лучше всех!»

Подписчики Максима Галкина в Instagram, комментируя фотографии со съемок передачи «Лучше всех!», упрекнули организаторов шоу в дискриминации и коррупции.

Телеведущий разместил серию фотографий с детьми-участниками.

Поклонники шоу в комментариях заметили, что детям достаются неравноценные подарки. «Максим, а почему этому мальчику в зеленой маечке, который самый сильный, не дали рюкзачок и собачку? Он такой растерянный стоял с этой шоколадкой…» — сетует m_irchik_07.

«Макс, почему не всем детям дарят вместе с медалью рюкзак сладостей и игрушки?! Разберись с коррупцией на передаче… А почему одни дети получают подарки, а другие нет? Это же для ребенка такая травма. Куда ваши психологи смотрят», — написала другая подписчица.

Кое-кто предположил, что на передачу попадают только «проплаченные детки». «Первые выпуски были очень сильными: дети-гении или дети-чемпионы! А сейчас набирают всех подряд, чтобы натянуть на программу. И не думаю, что участие бесплатное — отсюда и такие подарки!» — возмущаются в комментариях.

Программа «Лучше всех!», посвященная талантливым детям, выходит на Первом канале. В 2017 году она вошла в топ-5 популярных проектов на российском телевидении среди аудитории старше 4 лет.