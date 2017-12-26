Бедрос Киркоров попал в больницу

Киркоров попал в больницу

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу, сообщает Starhit.

«Я действительно нахожусь в больнице — на обследовании», — сообщил он.

Также Киркоров прокомментировал свое участие в недавно вскрывшейся афере в Нижнем Новгороде. В середине декабря в городе должен был состояться этап детского конкурса, председательствовать в жюри которого якобы должен был Бедрос Киркоров. Организатор конкурса, продюсер из Москвы Андрей Калинкин, успел собрать с родителей взносы на сумму 400 тысяч рублей и пропал.

«Так как до этого он действительно проводил такое мероприятие с участием Бедроса, все ему поверили», — рассказала мать одного из обманутых детей.

Сам же Киркоров заявил изданию, что действительно получал предложение поучаствовать в этом мероприятии, но заранее предупредил организаторов о том, что будет проходить обследование в медучреждении, и не сможет стать членом жюри.

«Организаторы — мошенники, очень надеюсь, что их накажут, а родителям талантливых детей вернут деньги», — сказал он.

Тем временем сотрудники дома культуры, в котором должен был состояться конкурс, заявляют, что получали письмо из нижегородского департамента культуры с просьбой поддержать мероприятие.