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Шнуров неприлично рассказал про Катманду
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Шнуров в новогоднем хите неприлично рассказал про Катманду 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Глава группировки «Ленинград » Сергей Шнуров выложил в своем Instagram новогодний хит, изобилующий обесцененной лексикой. Тем не менее новое произведение мастера эпатажа уже начали разбирать на цитаты. Ролик в его отцензурированном варианте опубликовал у себя «5 канал».

Короткое произведение Шнура переполненно нецензурными выражениями, но это совсем не помешало поклонникам творчества Сергея Шнурова начать вовсю цитировать текст песенки, хотя с момента ее публикции прошло всего несколько часов.

Наибольшим успехом пользуется строчка и— нового хита, в которой Сергей Шнуров предлагает приятно провести время в Катманду. Кроме очевидной рифмы, поклонники творчества мастера эпатажа придумывают к этому слову все новые. Некоторые даже предлагают возвести оригинальное изречение Шнура в ранг пословицы. Об этом почитатели таланта Сергея Шнурова пишут в комментариях.

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