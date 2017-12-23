Пост Гузеевой спровоцировал скандал

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Гузееву захаяли из-за красавицы-дочки 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Накануне новогодних праздников Лариса Гузеева решила подзаработать и разместила на своей странице в Instagram рекламный снимок. На фото дочь ведущей "Давай поженимся" Леля поедает черную икру.

На снимке изящная девушка в элегантном платье подносит ко рту деликатес. Перед ней на столе баночка икры и маленькие канапе из перепелиных яиц и дорогостоящего рыбного продукта.

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"Любимой дочери в канун любимого Праздника", — подписала кадр телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Однако поклонников Гузеевой фотография возмутила. Народ недоумевает, зачем Лариса публикует такие кадры, когда в стране только единицы могут себе позволить купить этот деликатес. Отметим, что баночка черной икры стоит от 6 до 60 тысяч рублей.

"Кто ее может себе позволить ЕДИНИЦЫ! И вопрос зачем выкладывать фото? Я вообще никак отношусь к любой икре, я к ней равнодушна, а многие нет", "Счастливчики, могут себе позволить есть черную икру а нам только что и остается так довольствоваться минтаевой", "Все шикарно Лариса, но не для народа. Многие не поймут, ведь для большинства Вы вся тавкая своя. Извините", — написали поклонники Гузеевой в комментариях к фото.

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