Актер Александр Носик просит о помощи в поисках своей матери

К журналистам РЕН ТВ обратился российский актер театра и кино Александр Носик , который заявил, что у него пропала мать. В беседе с журналистами актер рассказал, при каких

обстоятельствах это произошло и обратился за помощью.

"Здравствуйте, меня зовут Носик Александр. Я — актер. У меня произошла беда, я прошу Вас помочь мне. Вчера, около двух часов дня из храма на территории Детской Филатовской больницы (ул. Садовая-Кудринская, 15, — прим. ред.) вышла моя мама и домой не вернулась. Моя мама — Стерникова Мария Александровна . Она актриса. 35 лет проработала в Малом театре.

К сожалению, последние полтора года она страдает деменцией — то есть провалами в оперативной памяти. Она помнит все старые события, людей, свою жизнь, тексты и спектакли, но может потеряться в пространстве и забыть, что сделала только что. На протяжении полутора лет она всегда возвращалась домой из храма, потому что храм расположен напротив нашего дома. Вчера в храм ее проводила сиделка-компаньонша и, как всегда было оговорено, вернулась домой, чтобы ждать маму. Мама не пришла.

Мама была одета в коричневое дутое теплое пальто. На ней был цветной, с блестками платок и осенние туфли, черная сумка, и бутылка со святой водой. Я прошу всех, кто увидит ее, обратиться в правоохранительные органы или сообщить по телефону.

Стерникова Мария Александровна

С мамой мы общались позавчера, созванивался перед спектаклем. Я с ней поддерживаю связь, но так как с ней постоянно сиделка, она вообще постоянно с ней уже на протяжении года, никаких вопросов не возникало.

Полиция занимается этим вопросом, но пока никаких новостей. И самое главное, что, к сожалению, и сиделки, и родные и близкие из-за шока и паники не сообразили сразу сообщить это мне, поэтому только сегодня я даю это объявление, а сам я нахожусь на гастролях за границей", — рассказал Александр Носик.