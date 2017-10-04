Дочери затаили обиду на Федосееву-Шукшину

В эфире программы «На самом деле» проверку на детекторе лжи прошли дочери известной актрисы Ольга Шукшина и Анастасия Воронина-Франсишку. Женщины рассказали о непростых отношениях со своей звездной матерью.

Обе родственницы известной артистки почти не общаются с ней. Дочери решили разобраться в себе: что именно чувствуют по отношению к матери. В этом им помогли эксперты программы и ее ведущий Дмитрий Шепелев

Прежде всего, героинь спросили о том, завидуют ли они своей сестре Марии Шукшиной . «Да!», — призналась Ольга. «Нет, я не завидую, я, скорее, восхищаюсь ее талантом и горжусь ею», — заявила Анастасия. Вспомнила Ольга и тот момент, когда в отношениях с матерью произошел надлом.

"Меня обидело, что после смерти отца она чуть меньше чем через год снова вышла замуж. Когда я вышла замуж, она категорически не приняла моего мужа и отца моего сына. Даже возненавидела его", — утверждает женщина. Но и это не стало последней каплей. «Потом начались разбирательства с квартирой. Моего сына с угрозами выставили на улицу. Это меня сорвало», — откровенно поведала средняя дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Затем своими воспоминаниями поделилась Анастасия Воронина-Франсишку. Она призналась, что Лидия Николаевна оставила ее в пятилетнем возрасте. Позже они несколько раз встречались, но отношения так и не сложились. По словам дочери, она не готова сейчас общаться со знаменитой матерью. «Но, если ей потребуется помощь, я ей помогу, не как матери, а как обычному человеку», — добавила Анастасия.