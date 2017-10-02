Борисова навсегда останется жить с наркоманами



Известная телеведущая решила обосноваться в Таиланде , где проходила курс реабилитация от наркозависимости. Дана похвасталась бунгало с видом на залив.

Дана Борисова окончательно переезжает в Таиланд, чтобы жить рядом со специализированным центром помощи, в котором сама проходила лечение. Теперь телеведущая, по ее словам, обосновалась в роскошном доме с бассейном с видом на море, передает паблик Super.



В Сети появилось видео, на котором знаменитость демонстрирует прекрасные пейзажи из жаркой страны, хвастаясь своим жильем. Отметим, ранее Борисова заявила о выходе нового шоу, в котором она будет ведущей. "Я буду показывать на своем примере, что даже в 41 год можно исправиться", — рассказала Дана.



Напомним, Борисова решила помогать отечественным знаменитостям в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Среди них оказался известный певец Евгений Осин, которого телеведущая вместе с коллегой Андреем Малаховым пытается спасти от пристрастия к спиртному. Артист уже второй месяц лечится в центре реабилитации на тайском острове Самуа.



Как сообщали Dni.Ru, о проблемах Даны Борисовой заявила ее мама Екатерина Ивановна, буквально поставив на уши всю страну. Она объявила о том, что дочь страдает пристрастием к алкоголю и наркотикам. Борисова была в ужасе от действий родственницы и отказывалась с ней общаться.

Ранее сообщалось, что, находясь на лечении в Таиланде, Борисова обратилась к религии.