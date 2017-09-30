81-летний Ален Делон экстренно прооперирован во Франции

Один из самых известных европейских актеров, режиссер, сценарист, продюсер, на протяжении нескольких десятков лет — секс-символ, 81-летний Ален Делон прооперирован во Франции.

Как пишет Le Parisien , ссылаясь на Анушку Делон, 26-летнюю дочь звезды, операция прошла на артерии бедра актера. При этом Анушка призывает прекратить нагнетать панику и писать, что актер лежит при смерти после кончины Мирей Дарк.

Анушка подчеркнула, что отец уже некоторое время жаловался на боли в ноги, чему причина — ухудшение циркуляции крови (возраст берет свое). В последние недели проблема обострилась, поэтому потребовалось шунтирование.

Как уточнила Анушка, актер все еще находится в больнице, но чувствует себя бодряком и уже идет на поправку. "Конечно, он очень переживает из-за смерти Мирей, но его госпитализация к этому никакого отношения не имеет", — акцентирует Анушка Делон.

Добавив: "Все это просто невыносимо. С моим отцом все в порядке. Перестаньте его хоронить!".

Актриса Мирей Дарк, тринадцать лет бывшая любовницей и помощницей Делона, скончалась в августе на 80-м году жизни.