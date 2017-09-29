Агутина и Варум эвакуировали из гостиницы



В Екатеринбурге сотрудники экстренных служб города эвакуировали гостиницу «Космос». В момент эвакуации в здании проходил концерт Леонида Агутина Анжелики Варум . Об этом сообщает интернет-портал «Екатеринбург Онлайн».

«Эвакуация с концерта Агутина и Варум, ККТ «Космос». Все в платьях и рубашках на улице», — сообщили очевидцы.



Сотрудники экстренных служб вывели из помещений всех зрителей и персонал. Кроме того, был эвакуирован кинотеатр, расположенный в том же здании. В полиции обещали закончить проверку в течение 30-40 минут. 29 сентября в течение всего дня в Екатеринбурге проходит массовая эвакуация в связи с анонимными сообщениями о бомбе.





С 10 сентября правоохранительные органы России фиксируют аномальное количество анонимных звонков о «минировании» в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске. Только в Ставрополе полиция получила 42 сообщения о «бомбе». В Москве были эвакуированы более 100 объектов.