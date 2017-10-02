Фанатка Кардашьян умерла мучительной смертью, увеличивая ягодицы в подполье

31-летняя Латеши Бинум умерла в Нью-Йорке через 12 дней после операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщает NBC New York.

По информации СМИ, девушка была поклонницей форм известной светской львицы Ким Кардашьян . Как отмечает издание, "культ Кардашьян" стал причиной роста подпольных клиник пластической хирургии.

Бинум обратилась к нелегальному пластическому хирургу. Медсестра Эллисон Спенс вводила ей инъекциии силикона для увеличения ягодиц.

После операции девушка почувствовала боль в груди и головокружение. Она впала в кому и скончалась меньше чем через две недели.

Отмечается, что полиция проводит расследование, в рамках которого уже арестована медсестра, работавшая на "подпольного хирурга".