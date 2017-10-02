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Фанатка Кардашьян умерла мучительной смертью, увеличивая ягодицы в подполье

Фанатка Кардашьян умерла после увеличения ягодиц
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31-летняя Латеши Бинум умерла в Нью-Йорке через 12 дней после операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщает NBC New York.
По информации СМИ, девушка была поклонницей форм известной светской львицы Ким Кардашьян. Как отмечает издание, "культ Кардашьян" стал причиной роста подпольных клиник пластической хирургии.
Бинум обратилась к нелегальному пластическому хирургу. Медсестра Эллисон Спенс вводила ей инъекциии силикона для увеличения ягодиц.
После операции девушка почувствовала боль в груди и головокружение. Она впала в кому и скончалась меньше чем через две недели.
Отмечается, что полиция проводит расследование, в рамках которого уже арестована медсестра, работавшая на "подпольного хирурга".
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