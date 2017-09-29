Организатор нападения на Ким Кардашьян прислал ей письмо с извинениями



Адвокаты Ким Кардашьян получили письмо с извинениями от мужчины, который год назад организовал нападение на ведущую и фотомодель. "Увидев ваши переживания и осознав, какой психологический ущерб я причинил, я решил написать вам, но не для того, чтобы добиваться от вас какого-то снисхождения", — написал Аомар Аит Хедаш.

В ночь на 3 октября он вместе с сообщниками ворвался в номер гостиницы, куда Кардашьян приехала на неделю моды.





Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники забрали все личные украшения звезды, после чего скрылись. Как отмечает ТАСС , общая стоимость похищенного составила 9 миллионов евро.

Подозреваемый в организации данного преступления подчеркнул, что был тронут, когда увидел Кардашьян в слезах, и "сожалеет о своем поступке". Но телеведущая полагает, что Хедаш просто пытается создать впечатление у суда, что он раскаялся.