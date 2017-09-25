Почему Николай Караченцов постоянно плачет

"С Николаем Петровичем нас познакомил легендарный барабанщик групп "Аракс" и "Цветы" Борис Багрычев, — рассказала Суржикова. — Он работал в ресторанах и знал многих артистов. Как-то я пришла к нему в гости и пожаловалась, мол, много лет пишу песни в стол. А он тут же стал думать, кому из исполнителей их можно предложить, говорил про Буйнова, Градского… Неожиданно возникла идея показать песни Караченцову".

"Помню, как перед Рождеством 1996 года Николай Петрович позвал нас знакомиться в "Ленком", — продолжает композитор. — Я нервничала, тряслась, покупала цветы, долго готовилась. Представляла я его, любимого артиста, а он оказался щуплым, худым. Я спела ему под гитару несколько своих песен, он выбрал "Я не солгу", записал ее, с нее и началось наше многолетнее сотрудничество, переросшее в крепкую дружбу".

Елена Суржикова готовится отметить 65-летие. Но, несмотря на юбилей, пышных торжеств не планирует — за праздничным столом соберутся только родные. "А вот в прошлом году мы гуляли широко, даже был Николай Петрович с женой Людмилой, — улыбается композитор. — Его привезли на тачке прямо из НИИ имени Склифосковского, где актер находился с приступом. Караченцов не очень хорошо себя чувствовал, но не мог не приехать и не поддержать меня".



"Людмилу Андреевну часто укоряют в прессе, что, мол, она таскает везде больного мужа, — говорит Суржикова. — Это несправедливые упреки. Она просто делает его жизнь ярче, интереснее. Возит Караченцова в цирк, в театр, в Китай, Германию, Израиль, чтобы он не чувствовал себя затворником. К Николаю Караченцову всюду подходят люди, берут автографы, фотографируются с ним — его такое внимание всегда трогает до слез. Он постоянно плачет от осознания, что его не забывают, помнят и любят. Он, хотя и не говорит , но все понимает, всех узнает, радуется, когда видит внимание к себе".

"Поргина делает для мужа все возможное, — уверяет Суржикова. — Он ведь даже в туалет сам не может пойти. А Людмила Андреевна наняла сиделку, которая о нем заботится. Караченцов окружен огромной любовью и заботой!"

