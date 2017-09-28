

Когда в июле глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал "свадьбу века" — бракосочетание певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой в Грозном 5 октября, многие пользователи Сети восприняли это как "пиар". Однако свадьбе — быть! Об этом сам Басков рассказал телеведущему Андрею Малахову.

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая выйдет в 18:00 сегодня, 28 сентября, на телеканале "Россия 1", Басков раскрыл некоторые секреты предстоящего торжества. В частности, он подтвердил, что одним из свидетелей станет, действительно, сам Рамзан Кадыров. Второй свидетельницей приглашена певица Валерия.



Есть и другие специфические нюансы этой свадьбы, если она будет проходить в чеченских традициях. Например, невесте и жениху нельзя будет целоваться, пить спиртное, а Лопыревой придется лично стоять и пять часов приветствовать гостей. Причем, жених в это время будет находиться в отдельной комнате.



В студию программы приглашены родители, друзья и коллеги звездной пары, а также астрологи и нумерологии, которые попытаются предсказать, как сложатся отношения этого супружеского союза.