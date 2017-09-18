«Русская Кардашьян» показала гигантскую грудь вблизи



Модель Анастасия Квитко , более известная в Сети как "Русская Кардашьян" благодаря своей пышной груди и попке, продолжает дразнить поклонников провокационными фотографиями.

Новый снимок, появившийся на странице девушка в соцсети — это ее селфи. На фото модель позирует в топике с фантастическим декольте, благодаря которому ее гигантский бюст видел в мельчайших подробностях.



За несколько часов публикации снимок отметили "лайками" более 110 тысяч человек.