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"Русская Кардашьян" показала гигантскую грудь вблизи

«Русская Кардашьян» показала гигантскую грудь вблизи
Фото:
Модель Анастасия Квитко, более известная в Сети как "Русская Кардашьян" благодаря своей пышной груди и попке, продолжает дразнить поклонников провокационными фотографиями.
Новый снимок, появившийся на странице девушка в соцсети — это ее селфи. На фото модель позирует в топике с фантастическим декольте, благодаря которому ее гигантский бюст видел в мельчайших подробностях.
За несколько часов публикации снимок отметили "лайками" более 110 тысяч человек.

@fittea works amazing Gives you energy, all natural ingredients Makes you feel less bloated and helps you lose weight 💗

Публикация от Anastasia Kvitko 22 (@anastasiya_kvitko)

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Анастасия Квитко
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