Кардашьян рассказала, как ей сообщили о гибели дочери

Ким Кардашьян рассказала о том, как непросто дались ей беременности. На одном из телешоу она рассказала, что случилось с ней во время первой беременности. Более четырех лет назад, когда она была беременна старшей дочерью, Кардашьян едва не потеряла ребенка, сообщает издание Skynews

«В какой-то момент я подумала, что у меня начинается выкидыш. И даже врач заявил мне, что не слышит сердцебиения плода. Он сказал:« У вас был выкидыш». Это было накануне Дня благодарения, и это был самый ужасный День Благодарения», — рассказала она.

Теледиву направила на необходимую в таких случаях операцию, однако она решила заручиться мнением еще одного специалиста. «Я была на УЗИ, и тут врач сказал: „Сердце бьется!“ — рассказала Кардашьян.

Этот случай оказался не единственным испытанием Кардашьян во время первой беременности. На поздних сроках она страдала от преэклампсии — осложнения, при котором у женщины повышается давление и уровень белка в моче. Все это сопровождается сильными головными болями, тошнотой и отеками. В некоторых случаях преэклампсия становится причиной смерти рожениц. Дочь певицы — Норт появилась на свет на шесть недель раньше срока.

Роды также дались Кардашьян непросто. Беременность сопровождалась приращением плаценты — из-за этого она не отделяется самостоятельно при родах. „Обычно плацента выходит сразу после родов. Но не в моем случае. Моя плацента оставалась прикрепленной к матке. Врачу пришлось засунуть в меня руку по локоть и буквально отскрести плаценту от матки вручную.

Отвратительно и очень больно!“ — поделилась Кардашьян. Такие же осложнения возникли в период ее второй беременности, когда она вынашивала своего сына Сэйнта.

Сейчас, как пишут некоторые СМИ, Кардашьян ожидает третьего ребенка. Однако вынашивает его суррогатная мать. Ранее Кардашьян делилась своими опасениями на этот счет. Она говорила, что задается вопросом, сможет ли полюбить ребенка от суррогатной матери столь же сильно, как если бы выносила его сама.