Далай-лама встретится в Риге с БГ и буддистами из России



Далай-лама XIV проведет в Риге 23-25 сентября духовные учения для всех интересующихся буддизмом и его последователей из стран Балтии и России, а также побеседует об актуальных проблемах с известным российским рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым и другими деятелями культуры.

Оргкомитет ожидает, что в трехдневных учениях в большом рижском зале "Сконто" примут участие около четырех тысяч человек из десятков стран мира. В ходе учений Далай-лама по традиции даст свои комментарии к трудам выдающихся буддийских мыслителей.



Правильная медитация и пробуждение



На этот раз Далай-лама остановил свой выбор на практическом аспекте буддизма, выбрав для объяснения два сочинения: "Ступени созерцания" индийского философа Камалашилы о правильном подходе к медитации и "Краткий ламрим" ("этапы пути") тибетского мыслителя Чже Цонкапы о последовательности пути к пробуждению.





"Эти учения важны по нескольким причинам. И первая из них — это сама тема учений. В "Ступенях созерцания" Камалашилы очень подробно объясняется практика медитации, как ее выполнять, на чем концентрироваться. Перевод этого текста недавно появился на русском языке и вызвал большой интерес у читателей. Ведь сегодня медитация пользуется все большей популярностью не только среди буддистов, но и у широкой публики. Второй текст, который будет объяснять Далай-лама, — "Краткий ламрим" Чже Цонкапы — в нем изложены последовательные ступени пути к пробуждению. Авторы этих трудов — особо почитаемые в буддизме наставники", — сказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Камалашила — известный в буддизме ачарья (наставник), индийский философ, живший в VIII веке, один из 17 пандит (великих ученых-философов) древнеиндийского монастыря-университета Наланда. Далай-лама называет тибетских мыслителей — духовными преемниками именно Наланды. Чже Цонкапа — самый известный из них, он почитается в Тибете наравне с Буддой. Цонкапа жил в XIII-XIV веках и основа школу буддизма Гелуг, получившую распространение и в России.



Учения Далай-ламы для российских буддистов в индийском городе Дхарамсале



Учение Будды пришло из Индии в Тибет, оттуда — в Монголию и буддийские регионы России, а затем распространилось и далее на запад. Далай-лама неизменно подчеркивает актуальность наследия древнеиндийского буддийского университета Наланды для современного мира, его пользу для людей вне зависимости от их вероисповедания. Ведь в буддийской философии гармонично сочетаются глубокая мудрость и безграничное сострадание.



"В то время как религиозные практики буддизма представляют интерес исключительно для буддистов, изучение буддийской логики и теории познания, а также науки о сознании и эмоциях, разработанные учителями Наланды, будет полезно каждому человеку", — уверен Далай-лама.



Гармония без границ



Особенную важность учениям-2017 Далай-ламы для россиян и жителей прибалтийских стран придает одно новшество.



"Впервые в рамках учений в Риге состоится публичный диалог Его Святейшества с представителями интеллигенции России и стран Балтии, озаглавленный "Гармония мира не знает границ", — сообщил РИА Новости представитель Далай-ламы, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.





В рамках этой программы с буддийским духовным лидером будут беседовать знаменитый российский рок-музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, режиссер-документалист, президент фестиваля "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь" Виталий Манский , бывший руководитель театра "Практика", драматург и режиссер Иван Вырыпаев и латвийский режиссер, худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис

В основу первого диалога деятелей культуры и Далай-ламы ляжет его программная книга "Больше, чем религия. Этика для всего мира". В ней, как и в своих устных выступлениях, духовный лидер заявляет об отказе от "устаревшего", по его словам, деления мира на "своих" и "чужих" и выделяет идею "единства всего человечества". Далай-лама также советует современникам для преодоления индивидуальных и глобальных проблем и угроз XXI века переключать внимание с материальных ценностей на любовь, сострадание, терпение и другие духовные ориентиры, служащие залогом подлинного счастья.



Борис Гребенщиков давно интересуется тибетским буддизмом, перевел несколько книг тибетского ламы Чокьи Нимы, в том числе его "Путеводитель по жизни и смерти", и неоднократно встречался с Далай-ламой. А его группа "Аквариум" уже дважды завершала учения духовного лидера для стран Балтии и России "музыкальным подношением" — благотворительным концертом для всех участников.



Далай-лама и Борис Гребенщиков



В минувшем году Гребенщиков предварил свое "музыкальное подношение" Далай-ламе с песней "Белая лошадь" такими словами: "Это песня о белой лошади, покидающей уют конюшни и отправляющейся на поиски свободы. В точности, как наша душа оставляет уют материального мира и отправляется на поиски просветления, согласно вашим учениям".



Чему учил Далай-лама россиян в 2016



Учения Далай-ламы для стран Балтии и России проводятся в столице Латвии уже несколько лет. Впервые в Риге они состоялись в 2014 году после того, как во время визита Далай-ламы в Латвию в 2013 году на встрече с россиянами одна женщина попросила его даровать учения в этой стране, поскольку жителям европейской части России очень дорого и далеко ездить на учения в Индию. В Индии, где живет лидер тибетского буддизма, он проводит учения для российских последователей с 2009 года.



Каждый раз Далай-лама выбирает для учений тот или иной фундаментальный буддийский трактат, актуализирует его и отвечает на многочисленные вопросы аудитории. В 2016 году он рассказывал собравшимся в зале 4,5 тысячам представителей 65 стран о своем понимании второй главы сочинения Дхармакирти (также одного из 17 пандит Наланды) под названием "Праманаварттика" — "Комментарий к трактату Дигнаги о достоверном познании".



Далай-лама также призвал каждого "брать на себя ответственность за все человечество", развивать сострадание и любовь вне зависимости от религиозной принадлежности и личных привязанностей, практиковать веру предков, уважать все конфессии, избегать крайностей, стремиться к миру в Сирии и во всех горячих точках планеты и в целом больше заботиться о других.



Тибетские монахи несут портрет Далай-ламы во время празднования его 80-го дня рождения в Катманду



Далай-лама XIV



Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 — возведен на престол.



После включения Тибета в состав Китая Далай-лама в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.



В России Далай-лама бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от КНР.



Буддизм, Россия и Европа



Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом императрицы Елизаветы Петровны). Сегодня в стране насчитывается свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.





Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II , когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских государств установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России), а в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.

По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.





Агван Доржиев (1853-1938) — бурятский лама, дипломат и ученый, участвовавший в обучении Далай-ламы XIII, сближавший Тибет и Российскую империю — был одним из первых буддийских священнослужителей, кто читал лекции по буддизму, строил мандалы и проводил ритуальные церемонии в Европе. Присутствовавший на этом действе Иннокентий Анненский написал стихотворение "Буддийская месса в Париже". А гидом Доржиева по Парижу был Максимилиан Волошин . Слушателями Доржиева тогда стали также Жорж Клемансо и будущая известная французская путешественница в Тибет Александра Давид-Неэль.

Организаторы учений



Организаторами рижских учений Далай-ламы выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).